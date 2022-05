3 imprimantes 3D et un graveur laser à des prix à ne pas rater !

Nous avons sélectionné pour vous 4 machines qui profitent actuellement de belles réductions : la Creality CR-10, la SideWinder x2, la Creality HALOT-ONE et l'Atomstack S10 Pro.

Commençons cette sélection avec l’imprimante 3D Creality CR-10 qui vous fait profiter d’un volume d’impression de 300x300x400 mm, le tout avec châssis en aluminium. Elle est équipée d’un plateau chauffant.

Au niveau des fonctionnalités, la potence est équipée d’un double axe Z, un détecteur de fin de filament est présent ainsi que la reprise d’impression en cas de coupure. Le tout fonctionne en 24V pour une chauffe plus rapide, tandis que le boitier séparé possède une carte mère Creality 32 bits. De plus, nous notons la présence d’un écran tactile de 4,5" qui permet de contrôler plus facilement l’imprimante.

L’imprimante Creality CR-10 est au prix réduit 267 € avec le code CC763 avec une livraison gratuite depuis l’Allemagne en quelques jours.





Continuons avec l’imprimante Artillery SideWinder x2 qui bénéficie d’une belle réduction sur le site Cafago.

Elle est dotée d’un châssis qui intègre un écran tactile couleur, d’un montant en aluminium pour une meilleure stabilité, et d’un moteur pas-à-pas AT2100. Elle met à disposition un volume d’impression de 300 x 300 x 400 mm et propose de nombreuses fonctionnalités comme une LED qui éclaire la zone d’impression, une configuration directe drive avec extrudeur Titan + une tête V6 et une buse Volcano pour une chauffe uniforme.

L’imprimante 3D est pourvue d’une carte mère 32 bits faite maison qui permet d’affiner les impressions ainsi que d’un plateau en verre microtexturé type Ultrabase. De plus, elle intègre un détecteur de fin de filament, une mise à niveau automatique grâce au BL-Touch, une reprise d’impression en cas de coupure, des coupleurs Z brevetés ainsi que des capteurs optiques.

Sur le site de Cafago, l’imprimante 3D Artillery SideWinder-X2 est actuellement au prix de 319 € avec le code CCWX2 livrée gratuitement depuis l'Allemagne.



Passons ensuite à la découpeuse laser Atomstack S10 Pro qui est également à petit prix sur Cafago.

La machine met à disposition une surface de gravure / découpe de 410 x 400 mm. Elle offre une puissance de laser de 10 W avec une précision de gravure de 0,01 mm. Nous notons en plus la présence d’un couvercle de protection qui filtre 97 % de la lumière ultraviolette.

La S10 Pro peut découper du carton, du tissu non tissé, de la planche de bois, de l’acrylique, de la planche en plastique mince ou encore de l’éponge et elle est capable de graver sur du bois, du bambou, du carton, du plastique, du cuir ou de l’oxyde d’aluminium.

La découpeuse laser Atomstack S10 Pro est au prix réduit de 390 € avec le code de réduction CCS10P avec une livraison gratuite depuis l’Allemagne.



Finissons cette sélection de machines avec l’imprimante résine 3D Creality HALOT-ONE qui est également en promotion sur Cafago.

Elle propose un volume d’impression 127 x 80 x 160 mm avec une source de lumière intégrée qui permet d’offrir une précision constante. Nous notons aussi la présence d’une carte mère associée au processeur ARMCortex M4 qui prend en charge une grosse quantité de données afin d’offrir une impression de qualité.

La machine est dotée d’un système de refroidissement double pour une libération rapide de la chaleur. Le système de filtration d’air au charbon actif peut réduire efficacement les émissions d’odeurs.

L’imprimante résine 3D Creality HALOT-ONE est en vente flash au prix de 172 € sur le site de Cafago ave toujours la livraison gratuite depuis l'Allemagne.



