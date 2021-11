Des prix CASSÉS sur une trottinette Niubility, deux imprimantes 3D Creality et un bracelet connecté Xiaomi

Encore pas mal de promotions avec la Creality Ender 3 V2 et la Ender 5, le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 3 ou encore la trottinette électrique Niubility N1.

Commençons par la trottinette électrique Niubility N1 qui est pourvue d'un moteur de 250 W permettant une vitesse maximale de 25 km/h. Cette trottinette électrique est équipée d'une batterie en Lithium de 7,8 Ah ce qui permet une autonomie de 25 km. Il faut environ 4 heures pour la recharger.

La Niubility N1 possède des pneus de 8,5" qui promettent une forte adhérence au sol et cela sous toutes les conditions météorologiques. Enfin, cette trottinette N1 est pliable, un vrai plus pour les déplacements qui incluent les transports en commun ou le rangement.

Sur Cafago, vous pouvez trouver la trottinette électrique Niubility N1 au tarif réduit de 191 € seulement avec le code CCN1B et la livraison gratuite depuis l'Espagne.



Poursuivons avec l'imprimante 3D Creality Ender-5 qui offre un volume d'impression de 220 mm x 220 mm x 300 mm et une vitesse de 60 mm/s en mode normal et de 180 mm/s en mode maximum. Sa structure cubique permet une meilleure stabilité lors de l'impression. Elle est équipée d'un plateau chauffant pour une impression de couches de 1,75 mm avec une compatibilité sur le PLA, le bois, la fibre de carbone, etc.

Cette imprimante 3D dispose également d’un écran de manière à régler au mieux vos paramètres lors de vos diverses impressions, ce qui peut être vraiment pratique. Vous pouvez profiter de la molette pour contrôler l'imprimante et lancer vos impressions.

L'imprimante 3D Creality Ender-5 est au prix réduit de 163 € avec le code de réduction CC2405 et la livraison gratuite depuis l'Espagne.



Deux autres bons plans sont aussi disponibles sur Cafago :



