Roborock S5 Max : très grosse baisse de prix pour ce superbe robot aspirateur

Le Roborock S5 Max est le prédécesseur du Roborock S7 mais il reste toujours un excellent aspirateur robot laveur, qui plus est quand il est proposé aussi peu cher à seulement 311 € au lieu de 499 € avec le code YBX9CM2C8CNC et une livraison gratuite depuis la Belgique !

Puissant et efficace, il est un bon allié dans l'entretien de votre maison.

De forme circulaire et avec un design commun, le robot aspirateur est blanc ou noir et mesure 35 cm pour 9,5 cm de haut. Un télémètre surplombe l’aspirateur. Ce dernier est également doté de deux boutons : l’un pour l’allumer (et lancer le nettoyage) ou le mettre en pause et l’autre pour le faire retourner à sa base.

Le Roborock S5 Max est équipé d'un réservoir d’eau de 290 ml et d'un collecteur de poussières de 460 ml. On note la présence de deux roues antidérapantes, le robot aspirateur peut ainsi franchir des obstacles de 2 cm de hauteur.

Au niveau du nettoyage, il intègre une brosse principale, une brosse latérale et une serpillière. Le robot possède une puissance d'aspiration de 2000 Pa et est capable d’aspirer tous les débris. L'entretien du robot est facile grâce au fait qu'il est démontable et chaque pièce nettoyable.

Le robot peut être associé à l’application mobile du constructeur afin de le contrôler et de le programmer. Le S5 Max permet de cartographier la pièce en atteignant 98 % de précision. Cela permet de géolocaliser l’appareil, de l’empêcher d’aller dans certaines zones en mettant des murs virtuels, le tout grâce aux 13 capteurs différents.

Pour finir, le robot aspirateur laveur est pourvu d’une batterie de 5 200 mAh, et il peut nettoyer et laver une surface de jusqu’à 200 m² en une seule fois avec environ 120 minutes d’autonomie. Et en cas de panne d'énergie, il retournera à sa base se recharger et reprendra ensuite le nettoyage.

Vous trouverez le robot aspirateur Roborock S5 Max au tarif réduit de 311 € seulement au lieu de 499 € grâce au code YBX9CM2C8CNC et avec une livraison gratuite depuis la Belgique.



