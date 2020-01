Crew Dragon : SpaceX simule le premier vol habité

Dans une animation de près de trois minutes, SpaceX montre comment le premier vol d'essai de sa capsule spatiale Crew Dragon avec équipage à bord devrait se dérouler.

À la suite d'un décollage avec une fusée Falcon 9, il s'agira de rejoindre la Station spatiale internationale pour un amarrage. Après la rentrée atmosphérique et l'appui du bouclier thermique, le retour sur Terre s'effectuera avec un vol ralenti par l'ouverture de quatre parachutes, puis Crew Dragon se posera sur l'océan.

Une telle séquence est déjà connue. Elle a déjà eu lieu en mars dernier, mais dans le cadre d'un vol d'essai non habité pour Crew Dragon.

Avec Crew Dragon, SpaceX doit encore réaliser un test d'éjection d'urgence en vol qui devrait avoir lieu mi-janvier (pas avant le 11 janvier au mieux). Puis, ce sera le premier vol d'essai habité avec Crew Dragon. Il pourrait se dérouler dans le courant du premier trimestre 2020.

C'est désormais le calendrier le plus optimiste. Tabler sur mi-2020 paraît plus raisonnable et même Elon Musk, le patron de SpaceX, abonde dans ce sens.