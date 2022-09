France Télévisions vous alertera pour réduire la consommation d'électricité

Gestionnaire du réseau de transport d'électricité, RTE a mis en place un dispositif EcoWatt dont l'objectif affiché est de permettre d'alerter les Français, les entreprises et les collectivités en amont quand le système électrique commence à se tendre fortement.

Selon RTE et pour cet hiver, il ne devrait avoir que quelques signaux EcoWatt virant au rouge. Le rouge est synonyme de situation très tendue sur le système électrique, avec des coupures inévitables à défaut d'une baisse de la consommation. Il précède le orange (système électrique tendu) et le vert (consommation normale). La période de vigilance a d'ores et déjà débuté.

Le cas échéant, RTE estime que le risque de coupure d'électricité - qui n'est pas totalement exclu - pourrait être évité en baissant la consommation nationale de 1 à 5 % dans la majorité des cas, voire jusqu'à 15 % lorsque les situations météorologiques sont plus extrêmes.

La météo de l'électricité sur les chaînes de France Télé

Dans le cadre d'un partenariat présenté comme inédit, le dispositif EcoWatt trouve une caisse de résonance avec les chaînes de France Télévisions. Le groupe audiovisuel s'est ainsi engagé à rendre visible en permanence sur ses antennes les pictogrammes d'EcoWatt afin d'inciter les téléspectateurs à réduire leur consommation.

Cela vaudra en particulier lors des périodes de fortes tensions sur le réseau électrique. Dans le même temps, France Télévisions indique que les Français seront informés sur des mesures concrètes à prendre afin de réduire leur consommation dans ses bulletins météo et ses éditions d'information.

" Quatre Français sur cinq seront alertés en temps réel du besoin de réduire la consommation d'électricité lors des pics ", souligne Xavier Piechaczyk, le président du directoire de RTE. " Ce partenariat que nous signons avec Delphine Ernotte (ndlr : la présidente de France Télévisions) porte haut les valeurs de la mission de service public que nous partageons. "

Engagement sur des mesures écoresponsables

Les appels à modérer la consommation d'électricité cet hiver devraient concerner les pics généralement identifiés entre 8h et 12h, et entre 18h et 20h.

Au-delà du partenariat avec RTE, le groupe France Télévisions annonce la création d'une " Équipe climat " au sein de sa rédaction nationale, une délocalisation régulière du JT de 13h sur France 2 sur des lieux frappés par la crise climatique, des bulletins météo qui deviennent des bulletins météo-climat.

Le groupe s'engage par ailleurs à respecter une démarche écoresponsable dans la production de contenus, et y compris pour les captations sportives. En interne, des mesures concernent la limitation des températures dans les bureaux et sur les plateaux, le remplacement des équipements trop énergivores, l'extinction lumineuse de tous les bâtiments à compter de 21h30.