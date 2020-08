Un gang qui a blanchi de l'argent grâce à la cryptomonnaie arrêté en Ukraine

C’est un groupe de trois personnes qui s’est fait arrêter, les trafiquants proposaient leurs services sur des forums criminels clandestins, pour convertir la cryptomonnaie d'activités criminelles en monnaie réelle pour d'autres groupes, aidant les criminels à blanchir leurs profits. Le 18 août marque donc les premiers fruits de «Bulletproof Exchanger», un projet interne de Binance que la société a lancé plus tôt cette année. L'objectif de ce projet est d'identifier les centres d'activités malveillantes dans l'écosystème de la cryptomonnaie et de localiser les opérateurs tout en travaillant avec les autorités pour procéder à des arrestations.

En application de cette décision, Binance a déclaré avoir commencé à créer une base de données de divers signaux et ensembles de données plus tôt cette année, tels que les données des utilisateurs, les enregistrements DNS, les flux d'informations open source, les demandes des forces de l'ordre et l'analyse de la blockchain. Une fois que Binance a eu une base de données complète à sa disposition, la société s'est associée à TRM Labs, une société d'analyse blockchain spécialisée dans la détection de la fraude. Binance a déclaré que TRM Labs est venu et a passé au peigne fin une quantité massive de données de transaction blockchain pour analyser et corréler avec une activité suspecte sur la plate-forme Binance. Elle a finalement identifié un premier «Bulletproof Exchanger» et l'un de ses clients qui n’est autres qu’un gang de ransomwares.

Binance dit que son projet contre les «Bulletproof Exchanger» continuera à fonctionner à l'avenir et qu'il espère localiser toujours plus d’activité criminelle à l’avenir. Une bonne action qui permet à l’univers des cryptomonnaies d’améliorer son image et de séduire toujours plus d’adeptes.