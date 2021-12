Cryptomonnaies : le hashrate mondial remonte déjà au niveau record

| Source : Financial Times

Après l'accélération du marché crypto en début d'année, il y a eu l'expulsion des fermes de minage au printemps. Le secteur s'est depuis remis de cette évolution et la puissance de calcul utilisée revient à son niveau record.

Le marché des cryptomonnaies s'est emballé fin 2020 et début 2021, conduisant une augmentation des ressources informatiques pour traiter les transactions et générer en retour des monnaies virtuelles.

Mais ce fol accroissement s'est accompagné d'une forte consommation d'électricité qui a conduit la Chine, jusqu'alors premier pays à accueillir des fermes de minage, à mener une grande fermeture imposée des sites au printemps.

Les cryptomineurs ont été priés d'aller butiner les monnaies virtuelles ailleurs et ces derniers ont changé de pays, inondant le Kazakhstan à l'électricité très bon marché (mais produite par des centrales thermiques polluantes) et faisant des Etats-Unis le nouveau marché fort du cryptominage.

Source : Blockchain.com

La fin du printemps 2021 a donc vu le hashrate mondial, qui représente la puissance de calcul alloué au minage des cryptomonnaies, s'effondrer, passant de 180 millions de Terahashes / seconde (TH/S) à un peu plus de 80 millions de TH/s.

Déjà de retour au plus haut

Le temps de déplacer les fermes de minage durant l'été et de relancer le tout, à la faveur des valeurs hautes des cryptomonnaies, et le hashrate mondial est rapidement remonté sur la fin d'été et l'automne.

Il a déjà rejoint sa valeur record en ce mois de décembre 2021. Le taux devrait finir l'année vers 180 à 190 millions de TH/s, et forcément en-dessous de ce qu'il aurait pu être sans le ménage chinois.

Selon les observateurs interrogés par le Financial Times, cette reprise rapide est attribuée à l'utilisation d'équipements plus efficaces pour le minage plutôt qu'à une simple relocalisation des outils utilisés en Chine.

Les cartes graphiques gaming de dernière génération restent ainsi très difficiles à obtenir, ou bien à des prix doublés, malgré les mesures prises par les fabricants, avec en toile de fond la pénurie de composants qui limite la production.