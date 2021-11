Les prix des cartes graphiques repartent à la hausse

L'embellie des prix des cartes graphiques au début de l'été n'aura finalement été que de courte durée. La remontée est sensible sur la fin d'année.

Après s'être envolés en fin d'année 2020 et durant les premiers mois de 2021 sous l'effet conjugué d'une forte demande, dont celle issue du cryptominage, et déjà d'un début de pénurie de composants, les prix des cartes graphiques avaient connu une redescente appréciable sur le début de l'été, ramenant les tarifs vers 50% au-dessus du prix de référence, au lieu de 200 à 300%.

Ce retour à plus de normalité n'aura pas duré bien longtemps et dès le courant de l'été, les prix sont repartis à la hausse. Les difficultés de production, alliés à une pénurie de composants qui s'étire dans le temps, continuent de créer des contraintes fortes.

Le site 3DCenter suit les prix des marchés allemand et autrichien, fournissant une tendance sur l'Europe, et observe une nette remontée ces derniers mois. L'effet est tel que les tarifs des cartes graphiques de Nvidia et AMD sont revenus à 200% environ en moyenne de leur tarif de base.

Chez Nvidia, c'est la RTX 3060 qui fait l'objet de la plus forte poussée des prix tandis que la Radeon RX 6800 atteint des sommets (+159% par rapport au MSRP, avec une poussée de 45% rien que sur octobre) du côté d'AMD.

La pénurie de semiconducteurs continue de contraindre la production des cartes graphiques, sans grand espoir d'amélioration avant fin 2022, mais il faut noter aussi la reprise du marché des cryptomonnaies qui, après avoir connu un creux au printemps 2021, a regagné des couleurs cet automne, même si la Chine a fait le ménage dans les fermes de minage.

Pour les gamers, il restera donc compliqué de s'équiper en cartes graphiques de dernière génération, à moins d'y mettre un prix déraisonnable qui fait finalement le jeu des scalpers.