Semaine noire pour les cryptomonnaies avec un krach mondial

Des pertes immenses

Que ce soit le bitcoin, le ripple, l'ethereum, toutes les grandes cryptomonnaies ont subi de plein fouet le krach du mercredi 19 mai 2021. En effet, la plupart d'entre elles ont perdu jusqu'à la moitié de leur valeur au cours de cette fameuse journée noire. Si le bitcoin est passé d'une valeur de 65 000 dollars à une valeur de 40 000 dollars en l'espace de quelques heures, l'ensemble de toutes les cryptomonnaies a fait une chute de plus de 1 000 milliards de dollars, soit l'équivalent du PIB de l'Espagne ! Une catastrophe pour tous les investisseurs qui sont restés pendus à leurs portefeuilles crypto durant toute la journée, dans l'espoir de voir les cours remonter un peu.

Elon Musk et Xi Jinping à l'origine du krach

Pour trouver la raison de cette chute inattendue, il ne faut pourtant pas aller bien loin. En effet, les deux responsables de cette catastrophe sont Elon Musk et Xi Jinping. Le premier, qui a longtemps vanté les mérites du bitcoin et avait annoncé en février dernier la possibilité d'acheter ses voitures Tesla avec cette cryptomonnaie, a finalement retourné sa veste et a même laissé entendre qu'il vendrait tous ses bitcoins. Une décision soudaine, motivée par un combat écologique, puisque le célèbre homme d'affaires estime cette monnaie virtuelle « trop polluante » et par conséquent mauvaise pour l'environnement.

En parallèle, Xi Jinping, Président de la République Populaire de Chine, pays le plus peuplé au monde, a décidé d'interdire totalement les paiements en cryptomonnaies. Un choix pas si étonnant, qui reflète l'hostilité grandissante de cet État communiste envers les transactions crypto. En effet, les achats en cryptomonnaies se faisant en toute discrétion et confidentialité, cette pratique se révèle insupportable pour l’État chinois qui souhaite contrôler les moindres faits et gestes de ses citoyens.

Un avenir incertain

Si la Chine a interdit l'usage de la cryptomonnaie privée, c'est notamment car elle souhaite se lancer prochainement dans la création de sa propre monnaie virtuelle, tout comme les États-Unis et certains pays d'Europe. Dans l'objectif de contrer le bitcoin, le ripple, le celo ou encore l'ethereum, certains pays ont en effet décidé de créer des monnaies électroniques gouvernementales appelées « govcoin ». Une initiative qui risque de porter un coup très dur aux cryptomonnaies d'usage puisque d'autres pays pourraient très vite prendre cette même décision...