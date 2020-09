Crysis Remastered : la bande-annonce en 8K à 60 fps

Le remaster de Crysis s'offre une nouvelle bande-annonce, et met cette fois en avant la 8K.

Crysis Remastered sortira prochainement et en attendant de se rendre disponible, le jeu s'offre une nouvelle bande-annonce qui a la particularité de s'afficher en 8K.

Le titre profitera des dernieres technologies graphiques, notamment Ray Tracing, SSDO, SVOGI, SSR, SSS... Mais surtout il sera jouable en ultra haute définition et Crytek ne se limite pas à la 4K mais va jusqu'à la 8K.

Bien entendu il faudra un équipement spécifique pour pouvoir profiter de ce niveau de définition et dans les faits l'argument est plus marketing qu'autre chose. Avouons que peu d'utilisateurs disposent déjà d'écrans compatibles 8K et que même dans ce cas, profiter d'un contenu 8K sur le remaster d'un jeu qui date de plusieurs années ne va pas forcément provoquer d'effet WOW.

Il s'agit surtout d'une démonstration technique puisque Crytek garantit qu'il sera possible de jouer en 8K et à 60 images par seconde (voire plus), grâce au lot d'optimisations réalisé sur le titre.

Le jeu sortira le 18 septembre sur PC, PS4 et Xbox One.