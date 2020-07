Crysis Remastered : une sortie prévue le 23 juillet

Il y a quelques semaines, le compte Twitter de Crysis reprenait du service après plusieurs années de silence absolu. Finalement, on sait désormais que Crysis Remastered sortira le 23 juillet prochain.

Le Microsoft Store a vendu la mèche avant l'heure et publié une fiche produit concernant le titre Crysis Remastered.

Il y a quelques semaines, le compte Twitter de Crysis premier du nom sortait de sa torpeur pour nous gratifier d'un teaser très succinct. Finalement, l'attente n'aura pas été très longue avant d'avoir plus d'informations sur le titre qui sera proposé à partir du 23 juillet prochain.

Le jeu sera proposé sur PC, PS4, Xbox One et Switch avant la fin du mois. La fiche sur le Microsoft Store laissait apercevoir une vidéo avant d'être supprimée, récupérée et publiée entre temps sur YouTube.

13 ans après sa sortie initiale, le titre a toujours fière allure, il proposera ainsi des visuels en 4K HDR et profitera des nouveautés du dernier moteur CryEngine. Il faudra compter 7,01 Go de stockage sur sa machine pour l'installer, les joueurs ayant précommandé le titre pourront en profiter avec quelques jours d'avance.