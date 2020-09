Crysis Remastered : votre PC peut-il le faire tourner ?

Crysis Remastered prépare sa sortie fixée au 18 septembre prochain, et Crytek nous livre ainsi les configurations requises pour son titre.

Rappelons qu'à sa sortie originale en 2007, Crysis a mis à mal un grand nombre de configurations. Le moteur CryEngine 2 se montrait à la fois splendide, mais aussi très gourmand, et le jeu nécessitait une configuration de haut vol pour proposer de bonnes conditions de jeu. La situation était telle qu'un meme est né sur Internet : "Can it Run Crysis ?".

Et bien Crytek reprend ce meme pour aborder les configurations nécessaires à faire tourner son remake... Mais cette fois, les attentes sont bien moindres qu'en 2007, puisque le remaster est loin d'afficher la qualité d'un titre AAA du moment.

Le titre nécessite ainsi un processeur Core i5-3450 ou Ryzen 3, 8 Go de RAM et une GTX 1050 Ti ou Radeon 470 pour la configuration minimale. La configuration recommandée évoque un Core i5-7600K ou Ryzen 5, 12 Go de RAM et une GTX 1660 Ti ou Radeon Vega 56 avec 8 Go de RAM.