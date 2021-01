Crytek planche sur un nouveau titre AAA

Crytek est un nom qui résonne chez une génération de joueurs : le studio est à l'origine de la franchise Crysis ainsi que du CryEngine, un moteur graphique et physique assez poussé qui n'a jamais été très tendre avec les configurations des joueurs.

Et si le studio était en sommeil depuis quelques années, on a pu le revoir à l'oeuvre avec une sortie assez contestée d'un remaster de Crysis... Qui ne serait finalement qu'un tour de chauffe avant un retour plus sérieux sur le marché. Bon c'est vrai, dans les faits Crytek n'a pas vraiment stoppé ses activités puisque le studio avait sorti Hunt Showdown en 2019 et planché sur divers jeux en réalité virtuelle, notamment The Clim 1 et 2 et Robinson : The Journey... Mais rien d'aussi imposant que la franchise Crisis.

Crytek a ainsi récemment posté diverses annonces pour des postes à pourvoir dans le cadre d'un projet "AAA non annoncé". En clair, Crytek recrute pour le développement d'un jeu premium. Le développement se déroule dans le studio principal de la marque situé à Francfort.

Le studio cherche des développeurs ayant déjà travaillé sur des jeux AAA et notamment du des FPS de type sandbox. De quoi raviver la flamme des joueurs qui y voient là le développement de Crysis 4.