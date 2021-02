Régulation : le CSA créé une direction des plateformes en ligne

Réseaux sociaux, moteurs de recherche et plateformes de partage de vidéos. Le CSA a sa direction des plateformes en ligne.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel annonce la création en son sein d'une direction des plateformes en ligne avec un objectif de régulation. Une problématique qui concerne les réseaux sociaux, moteurs de recherche ou encore les plateformes de partage de vidéos.

Cette direction des plateformes en ligne chargée de leur régulation fait suite à la mise en place fin 2019 d'une équipe projet en interne, avec notamment des travaux sur la désinformation en ligne et la lutte contre les contenus haineux sur internet.

Les opérateurs en ligne doivent par exemple mettre en place un dispositif de signalement des fausses informations. Ce type de dispositif doit être visible et facile d'accès pour les utilisateurs. Il vient en complément d'autres mesures de transparence. Le CSA veillera donc au grain.

Avec des examens législatifs en cours, le rôle de la direction des plateformes en ligne du CSA pourrait rapidement évoluer. Du reste, la direction des médias télévisuels du CSA est notamment renommée en tant que direction de la télévision et de la vidéo à la demande.

En marge de cette annonce, le CSA indique la mise en place de nouveaux dispositifs à destination du public. Un nouveau formulaire d'alerte accessible en page d'accueil du site csa.fr, une lettre d'information mensuelle sur l'actualité du CSA, des modules et tutoriels sur les missions et le fonctionnement du CSA déployés sur son site et les réseaux sociaux.