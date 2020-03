Curiosity : un selfie sur Mars avant de battre son record

Le 6 mars et pour son 2 696e jour martien, l'infatigable rover Curiosity de la Nasa a atteint un nouveau sommet et a pour cela dû gravir un terrain particulièrement escarpé. Il a procédé en trois étapes et s'est retrouvé sur une pente de 31° d'inclinaison.

C'est un record en la matière pour Curiosity, même si le rover a été conçu pour pouvoir encaisser des pentes de jusqu'à 45° d'inclinaison. Avant son propre record, Curiosity a pris un de ses fameux selfies, alors qu'il était à près de 3,4 mètres en dessous de son objectif.

Ce selfie est en fait un panorama à 360° résultant de l'assemblage de 86 images relayées sur Terre. La Nasa explique comment Curiosity prend ses célèbres selfies :

Curiosity s'est pris 86 fois en photo à l'aide de son bras robotique et d'une caméra microscopique MAHLI (Mars Hand Lens Imager) attachée. Elle sert à réaliser des images en gros plan pour dévoiler des minéraux et les textures de surfaces rocheuses.

La superposition des photos collées ensemble permet de ne pas voir le bras robotique sur le selfie de Curiosity.