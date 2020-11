Cyber Monday : le Poco M3 à 109 € mais aussi des robots aspirateurs, des tablettes ...

Le bon plan du jour concerne Gearbest qui a lancé son Cyber Monday où vous pourrez trouver de très belles offres sur toute une sélection d'articles high-tech comme des imprimantes 3D, des smartphones, mais aussi des robots aspirateurs et bien plus encore.

Vous pourrez profiter de l'ensemble des offres sur cette page dédiée.

Vous pourrez notamment trouver le récent Poco M3 à partir de seulement 109 € :

Rappelons que le Poco M3 propose un grand écran 6,53 pouces LCD FHD+ avec encoche en goutte d'eau et un ratio de 19,5:9. Il possède un SoC Snapdragon 662 avec 4 Go de RAM et 64 ou 128 Go de mémoire de stockage avec support de la 4G (dont la bande 700 MHz), compatibilité WiFi Dual Band et Bluetooth 5.0, et intégration d'un port infrarouge pour le transformer en télécommande. Le Poco M3 est Dual SIM et peut intégrer une carte mémoire microSD pour étendre l'espace de stockage. Enfin il dispose d'un triple capteur photo avec un module principal 48 megapixels f/1,79 et pixel binning 4 en 1, un capteur 2 megapixels macro et un module 2 mepapixels monochrome pour capturer les données de profondeur. La batterie de 6000 mAh offrira une autonomie très confortable avec une charge rapide 18W en USB-C, sans oublier le lecteur d'empreintes sur la tranche.



Vous trouverez aussi une sélection des promotions disponibles :

Y50 MT6537 Code promo: Vente flash Quantité: 200

Poco X3 Code promo: Vente flash Quantité: 200

Teclast P20HD Code promo: Vente flash Quantité: 200

Teclast M40 Code promo: Vente flash Quantité: 200

360 S6 Pro Code promo: Vente flash Quantité: 200

Lenovo LP1s Code promo: Vente flash Quantité: 200

L'ensemble des offres est accessible sur cette page.





Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant tous les produits d'Honor à prix réduit ! (montres connectées, PC portables, smartphones...), mais aussi la TV LG NanoCell 8K à 1299€ au lieu de 2559€, mais aussi Samsung Galaxy Tab A et Google Chromecast Ultra !