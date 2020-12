Cyber Monday : le smartphone Galaxy M11, la Nintendo Switch Lite et une Apple Watch Series 5 en promotion

Commençons avec le smartphone Samsung Galaxy M11 qui est équipé d'un écran LCD de 6,4 pouces qui permet une définition de 1560 pixels x 720 pixels. La fréquence d'affichage est de 60 Hz et le DPI est de 268 ppp. Le M11 exploite un SoC Snapdragon 450 avec 3 à 4 Go de RAM et 32 à 64 Go d'espace de stockage interne, extensible via microSD.

Vous trouverez un triple capteur photo à l'arrière de ce téléphone avec un module principal de 13 mégapixels et deux autres modules de 5 et 2 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 8 mégapixels. Ce smartphone possède une batterie Li-Ion de 5000 mAh compatible à la charge rapide 15 Watts.

Le smartphone Samsung Galaxy M11 est proposé en ce moment à 159 € au lieu de 179 € chez Amazon.





Poursuivons avec la console de jeu Nintendo Switch Lite qui propose écran LCD tactile de 5,5 pouces. Cette version est plus légère et plus petite que la Nintendo Switch. Effectivement, elle ne pèse que 275 g alors que la Nintendo Switch pèse 297 g.

Attention, la console de jeu Nintendo Switch Lite ne possède que le mode portable comme mode de jeu. Vous ne pourrez donc pas profiter de votre console sur téléviseur, mais vous pourrez toujours en profiter pleinement où que vous soyez.

Vous pourrez profiter de la Nintendo Switch Lite + Animal Crossing + 3 mois d'abonnement Nintendo Switch Online à 220 € au lieu de 250 € chez Amazon !





Terminons avec l'Apple Watch Series 5 version Nike qui est équipé d'un écran carré rétina OLED de 1,5", soit 4 cm, avec une taille cadran de 40mm. Vous pourrez personnaliser l'écran grâce aux applications dédiées. Le bracelet s'adapte aux différentes tailles S/M ou M/L. Cette montre connectée Apple dispose d'un cardiofréquencemètre pour suivre avec attention votre santé et votre suivi dans vos diverses activités sportives. Elle est équipée d'un GPS et est étanche jusqu'à 50 mètres.

Le système d'exploitation est WatchOS 6 et vous pourrez recevoir et envoyer des notifications via cette montre qui est dotée également d'un micro. La connexion avec votre appareil se fera à l'aide du Bluetooth 5.0 et pour pouvoir connecter votre montre à internet vous bénéficierez du Wi-Fi 802.11 b/g/n.

Boulanger propose sa montre connectée Apple Watch Series 5 Nike à 379 € au lieu de 479 € !





Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant TOUTES les bonnes affaires de ce lundi sur les smartphones, TV, PC, SSD, écouteurs... pour le Cyber Monday chez Amazon, mais aussi les smartphones Xiaomi Mi 10 Pro, Motorola RAZR et OnePlus 8 Pro à prix cassé !