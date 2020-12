Cyberpunk 2077 : 13 millions de ventes à travers le monde

Malgré les bugs et les diverses polémiques, Cyberpunk 2077 rencontre un succès conséquent et revendique 13 millions de ventes à travers le monde.

C'est un démarrage record qui pourrait calmer la hargne des investisseurs : Cyberpunk 2077 s'est écoulé à plus de 13 millions d'exemplaires depuis sa sortie la semaine dernière.

Un record de ventes pour CD Projekt qui exclut des chiffres avancés les précommandes du jeu ainsi que les demandes de remboursement effectuées jusqu'ici. Les 13 millions de ventes sont donc entendus entre le 10 décembre et le 20 décembre 2020.

Le succès est donc bien au rendez-vous et CD Projekt parvient progressivement à corriger les différents bugs. Le patch 1.05 lancé il y a quelques jours est encore loin d'être parfait, mais il se focalise sur l'essentiel des bugs entachant la progression des joueurs.

Prochaine ligne de mire pour CD Projekt : le bug des sauvegardes particulièrement handicapant... Quant à l'optimisation du titre sur PS4 et Xbox One, aucun détail n'a été communiqué pour l'instant, le sujet restant particulièrement sensible.