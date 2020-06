CyberPunk 2077 s'offre une nouvelle bande-annonce et une série animée sur Netflix

CyberPunk 2077 s'offre une nouvelle bande-annonce ! CD Projekt Red a offert un petit événement à son nouveau titre hier soir et levé le voile sur une nouvelle vidéo qui nous présente un peu plus l'ambiance de Night City.

On découvre ainsi de nouveaux protagonistes du jeu et une partie de l'intrigue... Les graphismes sont toujours aussi saisissants et l'ambiance toujours plus sombre. La vidéo a très rapidement dépassé le million de vues, preuve que le titre est très attendu.

L'occasion se présentait également d'annoncer une collaboration avec Netflix pour la production et la diffusion d'une série animée baptisée Cyberpunk : Edgerunners. La série sera largement inspirée du jeu de CD Projekt et sortira en 2022. Peu d'informations ont été partagées quant à la série pour l'instant si ce n'est qu'elle se focalisera sur l'histoire d'un enfant de la rue décidé à s'en sortir par tous les moyens dans la mégaville de Night City.