Cyberpunk 2077 : CD Projekt annonce des précommandes record

À 8 jours du lancement de Cyberpunk 2077, le titre établit déjà de nouveaux records chez CD Projekt en enregistrant le plus grand nombre de précommandes d'un jeu du studio.

CD Projekt a récemment tenu une réunion avec ses investisseurs dans la présentation de ses chiffres. Le studio polonais est en forme et Piotr Nielubowicz, directeur financier a annoncé que le revenu différé pour le 3e trimestre 2020 a enregistré une hausse de 17 millions d'euros.

La faute aux précommandes de Cyberpunk 2077 qui ne cessent d'affluer. CD Projekt évoque ainsi des précommandes qui dépassent celles de la franchise The Witcher et constituent à ce jour un record au sein du groupe.

On apprend également que plus de la moitié des précommandes concernent la version dématérialisée du titre. En période de crise sanitaire, les réservations se sont ainsi majoritairement faites sur les plateformes de vente en ligne et tournées vers les éditions numériques, afin de parer à toute fermeture ou indisponibilité des éditions physiques dans les boutiques.

Cyberpunk 2077 sortira sur consoles et PC le 10 décembre prochain.