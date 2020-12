Cyberpunk 2077 : l'éditeur CD Projekt perd lourd en Bourse avec les déceptions sur PS4 et Xbox One

Le jeu Cyberpunk 2077 s'annonce très beau et gourmand en ressources mais les imperfections des premières démonstrations de la version pour consoles d'ancienne génération font lourdement chuter l'éditeur en Bourse.

L'éditeur CD Projekt lance enfin son titre Cyberpunk 2077 qui mise beaucoup sur l'immersion provoquée par ses décors exploitant les dernières technologies d'affichage et son monde ouvert promettant en principe une certaine liberté d'action.

Le titre demandera une grosse configuration pour jouer avec le maximum de détails et les attentes, avec 8 millions de précommandes enregistrées, sont très fortes, d'autant que le lancement a été plusieurs fois repoussé.

Les indicateurs sont plutôt bons, avec de nombreux joueurs au rendez-vous du premier jour sur Steam mais certains petits couacs ont fait chuter le cours en Bourse de l'éditeur.

Les notes de la version PC sont un peu en-dessous d'autres titres phares comme GTA V et la démonstration du jeu sur les consoles d'ancienne génération, PS4 et Xbox One, ont été loin d'être probantes avec de nombreux bugs d'affichage (textures en retard, gestion des collisions approximative...). Aucune pré-version n'avait d'ailleurs été envoyée aux rédactions.

Même si des correctifs pourraient améliorer la qualité ultérieurement, cela a conduit le cours en Bourse à chuter de 5% avant le lancement et encore de 8% ce 10 décembre, soit une perte de valorisation de 800 millions de dollars qui correspond aussi à un ajustement entre espoirs suralimentés ces derniers mois et réalité.

Avec les améliorations progressives du jeu, cela ne devrait pas l'empêcher d'atteindre les 30 millions d'unités vendues durant sa première année d'exploitation, indique le journal Les Echos.