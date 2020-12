Cyberpunk 2077 : avec le nouveau pilote GeForce Game Ready, une expérience de jeu optimisée avec DLSS

Pour la sortie de Cyberpunk 2077, Nvidia propose son nouveau pilote GeForce Game Ready et promet des performances fortement optimisées avec RTX + DLSS.

Le titre Cyberpunk 2077 de CD Projekt s'apprête à déferler sur consoles et PC et, pour ces derniers, le groupe Nvidia met à jour son pilote GeForce Game Ready pour ses GPU GeForce et en assurer une prise en charge optimisée sur ses cartes graphiques de dernière génération.

Le titre sera graphiquement exigeant et nécessitera une solide configuration pour pour pouvoir tourner avec un maximum de détails. Pour gérer ombres, réflexions, éclairage diffus et autres éléments immersifs, Nvidia mettra à profit les capacités de ray tracing de ses cartes graphiques RTX mais aussi le filtre DLSS (Deep Learning Super Sampling) d'échantillonnage épaulé par intelligence artificielle pour optimiser le rendu et la netteté.

Et la firme annonce que la différence sera nette entre le jeu avec ou sans activation du DLSS. Avec tous les effets RTX activés et prise en charge du DLSS, "les fréquences d'images [sont augmentées] jusqu'à 60%, en fonction du GPU et de la résolution".

Le nouveau pilote vient aussi s'occuper de Minecraft avec RTX pour Windows 10, passé en version finale, avec la prise en charge du DLSS et du path tracing, le super échantillonnage activé permettant d'aller jusqu'à doubler les framerates.

D'autres titres peuvent désormais être optimisés en DLSS : Mount&Blade II : Bannerlord, CRSED : FOAD, Scavengers et Moonlight Blade. Le pilote GeForce Game Ready est comme toujours à télécharger depuis l'application GeForce Experience.