Cyberpunk 2077 : CD Projekt fait machine arrière sur les remboursements

Après avoir présenté ses excuses et annoncé un programme de remboursement des versions PS4 et Xbox One de Cyberpunk 2077, CD Projekt fait machine arrière sous la pression de Microsoft et Sony.

On pensait que CD Projekt s'était concerné avec Microsoft et Sony au moment d'annonce le remboursement des versions PS4 et Xbox One de Cyberpunk 2077 auprès des joueurs déçus. Le studio polonais annonçait ainsi une date limite pour l'opération fixée au 21 décembre et la mise en place d'une assistance (helpmerefund@cdprojekt.com] pour aider les utilisateurs.

Mais entre temps, il semble que Sony et Microsoft ne l'entendent pas de la même oreille. Depuis l'annonce, nombre de joueurs ayant tenté de se faire rembourser par l'une des deux marques ont tout simplement été déboutés.

CD Projekt est donc revenu sur ses pas et indiqué qu'aucun accord spécifique n'avait en réalité été noué avec Sony ni Microsoft pour ces remboursements, et que le remboursement ne peut s'appliquer que s'il respecte certaines conditions propres aux plateformes... En clair, il s'agissait d'un coup de bluff et de com qui a rapidement rattrapé le studio qui s'expose donc désormais à des procédures de recours collectif...