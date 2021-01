Cyberpunk 2077 : CD Projekt face à un nouveau recours collectif

CD Projekt en a fait l'annonce dans le cadre de la présentation de ses résultats financiers auprès des investisseurs : le studio a appris par ses avocats qu'un nouveau recours collectif avait été lancé à son encontre auprès de la Cour de Californie, à l'initiative d'une partie justement de ses investisseurs.

Pas de grande surprise quant au motif du recours, il est identique à la première procédure lancée il y a quelques semaines : "Tromperie des investisseurs" notamment sur la qualité finale de Cyberpunk 2077 sur consoles d'ancienne génération (PS4 et Xbox One).

Un nouveau recours qui fait écho à la plongée en bourse de l'action du studio suite aux problèmes rencontrés par le jeu et à la procédure de remboursement des titres sur PS4 et Xbox One. Les investisseurs espèrent ainsi récupérer des dommages et intérêts, mais aucun montant n'a été précisé.

CD Projekt continue de se défendre d'avoir dupé ses investisseurs... Investisseurs qui, comme les joueurs, sont les premiers artisans des problèmes rencontrés par Cyberpunk 2077, pour avoir fait pression sur CD Projekt à sortir son jeu alors qu'il n'était clairement pas finalisé.