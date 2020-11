CyberPunk 2077 : deux disques Blu-Ray pour la version physique

La taille des jeux vidéo AAA devient de plus en plus problématique pour les configurations disposant d'un espace de stockage limité et même si CD Projekt a réalisé des efforts, son titre devrait nécessiter deux disques Blu-Ray pour la version physique.

Il devait sortir prochainement, mais il aura eu droit à un énième décalage... Cyberpunk 2077 sortira dans un mois et le titre continue de se dévoiler. On apprend ainsi que le titre sera proposé sur non pas un, mais deux disques blu-ray.

En voyant les vidéos de Night City et les détails qui fourmillent dans la ville et sachant qu'une grande partie des bâtiments sont visitables, il fallait s'attendre à ce que le titre pèse quelques gigas, d'autant qu'il est prévu avec des textures ultra haute définition.

C'est sur PS4 que l'information a été confirmée, le logo indiquant 2 disques est présent au dos de la jaquette du titre sur la console, tout comme c'était le cas pour Red Dead Redemption 2. On ne sait pas encore exactement quelle sera la taille occupée par le titre sur les espaces de stockage des consoles nouvelle génération, mais il faudra s'attendre à un titre dépassant les 75 Go et ce, dans sa version de lancement qui ne comprend pas les DLC attendus par la suite...