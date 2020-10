Cyberpunk 2077 : la sortie finalement repoussée (encore)

C'est une annonce à laquelle personne ne s'attendait vraiment compte tenu des circonstances : CD Projekt avait déjà repoussé la date de sortie de CyberPunk 2077 plusieurs fois, mais cette fois il était quasi assuré que le titre sortirait dans les temps... et pourtant.

Le titre devait sortir le 19 novembre prochain et CD Projekt s'était donné les moyens de finir son jeu à temps. Le titre était passé Gold à la mi-octobre et l'on apprenait dans le même temps, avec les excuses des dirigeants, que le studio polonais lançait une période de crunch (travail intensif) pour finir son jeu dans les détails.

On pensait donc que CD Projekt en était aux dernières retouches avant d'enlever les dernières bâches et de donner un coup d'aspirateur pour rendre une copie propre... Mais finalement, il faudra encore patienter quasiment un mois de plus.

Dans un communiqué officiel, CD Projekt annonce ainsi que le titre sera finalement commercialisé à partir du 10 décembre prochain. Et ce retard s'explique cette fois par les différentes et nombreuses versions du jeu qu'il reste à boucler puisque le titre sortira sur toutes les plateformes actuelles et next gen avec une version adaptée à chaque plateforme : PC, PS4, PS4 Pro, PS5, Xbox One, Xbox One S et X, Xbox Series X, Xbox Series S et Stadia.

Comme d'habitude, CD Projekt se confond en excuses auprès des joueurs... Malheureusement la situation devrait se reproduire avec d'autres titres au regard du nombre de plateformes disponibles et à venir.