Cyberpunk 2077 disponible sur GeForce Now dès sa sortie

CD Projekt s'est récemment exprimé à propos d'un portage de CyberPunk 2077 sur Switch, et la situation ne devrait étonner personne...

Il y a quelques jours, on apprenait de CD Projekt que le studio s'accorderait finalement quelques mois supplémentaires à peaufiner Cyberpunk 2077, décalant la sortie du titre à septembre prochain. Et désormais, on apprend que le ...