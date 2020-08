Cyberpunk 2077 : Les DLC seront gratuits

C'est le 19 novembre prochain que CyberPunk 2077 sortira sur consoles et PC, et CD Projekt vient d'annoncer que l'intégralité des DLC prévus pour le titre sera gratuite pour l'ensemble des joueurs.

CD Projekt indique que cette gratuité sera effective dans les premiers mois de l'existence du titre, ce qui laisse malgré tout la voie à des extensions payantes... Pour l'éditeur il s'agit surtout d'annoncer que le jeu sera animé par une foule de contenu peu après son lancement et que cela se fera sans aucun surcout pour les joueurs.

On sait déjà que le mode multijoueur ne sera pas présent au lancement du titre, il fera l'objet d'une intégration via une mise à jour ultérieure. CD Projekt maintient ainsi la stratégie déjà en place avec ses précédentes franchises, notamment The Witcher.

Les DLC en question devraient intégrer de nouveaux personnages, de nouvelles quêtes, armements, équipements...