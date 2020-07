CyberPunk 2077 : le quartier de Heywood se dévoile

CD Projekt continue de communiquer autour de Cyberpunk 2077 et nous dévoile désormais le quartier de Heywood.

Il faudra attendre jusqu'au 19 novembre prochain pour profiter de Cyberpunk 2077 mais pour nous faire patienter, et saliver, CD Projet a décidé de nous présenter certaines parties de la gigantesque Night City, à commencer par le quartier de Heywood.

Les développeurs présentent ainsi Heywood comme une zone très "contrastée" dans lequel les gratte-ciel s'élèvent au pied des bidonvilles. Tandis que l'élite profite des hauteurs, la guerre fait rage entre les divers gangs qui pullulent dans les bas-fonds.

Il s'agirait de la plus grosse zone de Night City, celle qui réservera aussi la plus grande diversité de décors et ambiances. Le quartier devrait représenter une bonne partie de l'aventure au début du jeu.