Cyberpunk 2077 : un mod pour le jeu à la 3e personne

Avec Cyberpunk 2077, CD Projekt a annoncé que les moddeurs auront libre loisir de faire évoluer le jeu en lui apportant une foule de contenus et autres artifices. Et désormais, un mode permet de jouer à la troisième personne (sur PC uniquement).

La communauté de développeurs s'était jusqu'ici principalement penché sur l'optimisation de l'affichage et des performances autour de Cyberpunk 2077 avec quelques solutions viables permettant de profiter du jeu dans de meilleures conditions en un clic.

Mais il est un autre point particulièrement attendu des joueurs, déçus du verrou de la vue FPS du jeu... La vue à la troisième personne.

C'est désormais chose faite avec un mod fonctionnel qui permet, même s'il n'est pas 100% au point, de jouer tout en profitant de la vue de son avatar.

Les animations ne sont pas forcément fluides et le maniement des armes ou certaines postures sont carrément loufoques ou bugguées, mais pour les déplacements standard, le mod fonctionne plutôt bien.

Il est d'ailleurs étonnant de voir CD Projekt mettre la vue à la troisième personne de côté quand on voit le travail fourni dans la personnalisation de l'avatar et le nombre gargantuesque de vêtements et accessoires disponibles...