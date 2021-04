Cyberpunk 2077 passe en version 1.21

On ne l'attendait pas aussi tôt et pourtant CD Projekt vient de livrer la version 1.21 de Cyberpunk 2077. Après une mise à jour d'envergure il y a quelques jours, CD Projekt remet donc le couvert et apporte des correctifs pour toutes les versions : PC, Stadia et consoles.

Il s'agit principalement pour CD Projekt de corriger des bugs relatifs aux quêtes et au monde ouvert. Le titre est désormais suffisamment stable pour que le studio se penche sur les problèmes moins importants de son titre, et notamment donc tout ce qui entâche la progression des joueurs et problèmes liés à la narration et à la validation ou au déclenchement des quêtes.

On retrouve malgré tout quelques correctifs de gameplay et de performances. CD Projekt progresse sur son titre qui , même s'il est encore loin de la copie parfaite attendue par les joueurs, devient de plus en plus agréable.