Cyberpunk 2077 : le patch 1.1 est disponible.

CD Projekt tient ses engagements et a ainsi déployé la plus grosse mise à jour en date sur Cyberpunk 2077. Au menu, ce sont diverses améliorations et correctifs pour un poids total de 1,1 Go sur PC et consoles.

Les plus gros correctifs de stabilité sont destinés aux versions PS4 et Xbox One du titre. Le correctif améliore le rendu en jeu et le problème de chargement des textures qui handicapait lourdement ce dernier.

Mais toutes les plateformes sont concernées par l'update avec des améliorations globales de l'utilisation de la mémoire et des correctifs liés au chargement des sauvegardes.

Outre les plantages et autres problèmes d'affichage ou de collision, le patch apporte également quelques modifications dans le système de loot et corrige quelques exploits utilisés par les joueurs pour accélérer leur progression.

Même si le patch note est assez long, CD Projekt précise que la mise à jour aussi conséquente est-elle n'est pas définitive et qu'une mise à jour encore plus importante sera diffusée en février prochain.

Le studio rappelle également que les patchs permettant de basculer à la version next gen du titre sur console ne seront pas déployés avant la fin de l'année.