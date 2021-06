Cyberpunk 2077 : le patch 1.23 déployé

CD Projekt vient de déployer un patch 1.23 à destination de Cyberpunk pour corriger toujours plus de bugs.

Alors que les premiers DLCs se font attendre, Cyberpunk 2077 s'offre un nouveau patch centré sur la correction de bugs.

CD Projekt avait corrigé une foule de problèmes avec la précédente mise à jour, et il s'agit là de peaufiner le correctif en se penchant sur les bugs mineurs. Le patch note reste assez long et l'on remarque que ce sont surtout les scripts des quêtes qui sont corrigés ici, même si des retouches ont été réalisées sur le gameplay et les graphismes.

L'éditeur évoque également une amélioration supplémentaire des performances. Voici la liste des modifications :

Quêtes et monde ouvert

Space Oddity

Correction d'un bug où l'objectif « Ouvrir le colis » pouvait changer de position.



Contrat : Affaires de famille

Correction d'un bug où le joueur pouvait voir disparaître la voiture de Juliet après avoir terminé la quête.

Correction d'un bug de diffusion dans la maison de Juliet.

Correction d'un bug où le joueur ne pouvait pas entrer dans la maison de Juliet s'il ne remplissait aucune des conditions d'attribut.

Le casse

Correction d'un bug où Jackie pouvait passer à travers les vitres.

Correction d'un bug qui empêchait certains gardes d'attaquer le joueur.

Correction d'un bug où l'objectif « Chercher l'agent d'Arasaka » pouvait rester actif après avoir été accompli.

Correction d'un bug où le méca n'apparaissait pas à l'accueil.

Correction d'un bug où certains gardes d'Arasaka pouvaient passer à travers la porte.

Correction d'un bug où certains gardes pouvaient apparaître de manière anormale devant le joueur.

Correction d'un bug où le corps d'un agent d'Arasaka était inaccessible, ce qui empêchait le joueur de récupérer un éclat et bloquait la progression.

La nomade

Retrait d'indications de touches inutiles.

The Hunt

Le son du bulletin d'informations contenu dans l'éclat de River est désormais joué correctement.

The Beast in Me

Correction d'un bug où la progression pouvait être bloquée si le joueur quittait Claire trop rapidement après la course de Santo Domingo.

Queen of the Highway

Correction d'un bug où le Basilisk pouvait passer à travers certains arbres.

Down on the Street

Correction d'un bug où parler à Wakako ne déclenchait aucune option de dialogue concernant la quête.

Forward to Death

La fumée et la poussière ne clignotent plus lorsque le joueur se trouve dans le Basilisk.

Contrat : Adieu, Night City

Correction d'un bug où la progression pouvait être bloquée si le joueur appelait Delamain après avoir secouru Bruce.

Path of Glory

Correction d'un bug où V pouvait se coincer dans la Navi si le joueur se tenait sur le point d'atterrissage avant son arrivée.

Contrat : Trop douée pour eux

Correction d'un bug où il était impossible d'ouvrir la porte du garage de Dakota à la fin de la quête.

Correction d'un bug où Iris pouvait se téléporter au lieu de marcher.

Contrat : Ça chauffe...

Correction d'un bug où la voiture du fixer pouvait continuer tout droit à l'intersection au lieu de tourner à droite.

Correction d'un bug où l'indication permettant d'utiliser le réfrigérant sur 8ug8ear pouvait toujours être sélectionnée au moment de la débrancher, ce qui entraînait des problèmes d'animation.

Correction d'un bug où il était impossible de porter 8ug8ear.

Correction d'un bug où des PNJ pouvaient apparaître sous le sol et bloquer la progression.

Contrat : Plusieurs façons de plumer un canard

Correction d'un bug où des notifications de Regina concernant ce contrat pouvaient apparaître durant Le casse.

Correction d'un bug où il était possible de se connecter à l'ordinateur après avoir détruit le fourgon et raté la quête, ce qui pouvait coincer le joueur.

Correction d'un bug où la progression pouvait rester bloquée sur l'objectif « Se rendre au complexe de Revere Courier Services ».

Cyberpsycho repéré : Où viennent mourir les hommes

Correction d'un bug où, après avoir récupéré les informations, il était impossible de les envoyer à Regina car l'objectif suivant ne s'affichait pas.

Cyberpsycho repéré : Dans l'oreille d'un sourd

Correction d'un bug où, après avoir récupéré les informations, il était impossible de les envoyer à Regina car l'objectif suivant ne s'affichait pas.

I Fought the Law

Correction d'un bug où River ne se trouvait pas au point de rendez-vous avant d'entrer dans le Red Queen's Race.

Gameplay

Correction d'un bug où, après avoir tué un PNJ et volé sa voiture, le corps de celui-ci pouvait rester coincé dans le véhicule.

Adam Smasher ne subira plus de dégâts pendant les animations entre ses phases d'attaque.

Correction d'un bug où laisser tomber le corps d'un PNJ pouvait causer trop de dégâts.

Le matériel cybernétique CataRésiste fonctionne désormais correctement.

Visuel

Correction de l'apparence spectrale de Johnny dans diverses quêtes.

Résolution de divers bugs de clipping liés aux vêtements des PNJ.

Correction de l'apparence de rochers dans les Badlands.

La collecte

Correction d'un bug où l'un des Maelstromers se tenait debout les bras écartés.

Stabilité et performances

Correction de nombreux crashs : animations, IU, scène, physique et systèmes de gameplay.

Optimisations de la mémoire et améliorations de la gestion de la mémoire de divers systèmes (réduction du nombre de crashs).

Diverses optimisations du processeur sur console.

Amélioration de la mémoire et des entrées/sorties afin de limiter le nombre de PNJ à l'apparence identique apparaissant dans une même zone et d'améliorer la diffusion.

Modifications spécifiques PC

Correction d'un bug où il était impossible de cliquer sur le bouton d'amélioration en résolution 1280x720.

Correction d'un bug où appuyer sur Alt+Entrée pour basculer entre les modes Fenêtre et Plein écran pouvait bloquer le jeu.

[Steam] La langue de votre client Steam est désormais sélectionnée si vous choisissez d'utiliser les paramètres de langue par défaut.

Un message demandant de vérifier l'intégrité des données de jeu apparaîtra désormais lorsque des données de jeu incomplètes ou corrompues seront détectées.

Modifications spécifiques Xbox