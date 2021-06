Cyberpunk 2077 : le retour sur le PS Store se confirme

Le retour de Cyberpunk 2077 sur le PlayStation Store se précise un peu plus.

La sortie de Cyberpunk 2077 n'a pas été le succès attendu pour CD Projekt : si le titre a été plutôt bien accueilli sur PC, la version PS4 et Xbox One a été largement critiquée pour ses bugs et instabilités.

Sony avait ainsi fait le choix de purement et simplement retirer le jeu de son PlayStation Store, afin de s'éviter les critiques et demandes de remboursement de la part des joueurs, indiquant à CD Projekt que le retour de son titre n'aurait lieu que lorsque le titre aurait profité d'évolutions majeures.

Depuis, CD Projekt a bel et bien corrigé le tir au fil de plusieurs mises à jour, et pourtant Sony n'a pas encore rétabli le titre sur son marché... Mais les choses évoluent, puisque désormais, Cyberpunk 2077 est affiché comme "nouvellement annoncé" alors qu'il n'était plus référencé il y a quelques jours encore.

Cela implique que le titre sera bien de retour sur le PS Store prochainement. Les joueurs qui disposent déjà du titre peuvent ainsi le retélécharger.