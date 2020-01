Cyberpunk 2077 : le report serait dû au manque de puissance des consoles de salon

CD Projekt prennait récemment la parole pour indiquer devoir repousser la date de sortie de son jeu CyberPunk 2077 qui fait actuellement baver plus d'un joueur. Le studio évoquait ainsi, comme c'est souvent le cas dans ce genre de situation, la nécessité de se laisser un peu plus de temps à peaufiner le titre dans les moindres détails.

Le studio annoncait ainsi souhaiter se laisser le temps de débugger le jeu correctement et de vérifier chaque recoin de Night City dont la taille s'annonce titanesque. Finalement, le jeu ne sortira donc pas en avril mais en septembre prochain.

Mais le réalisateur polonais Borys Niespielak a profité d'un Podcast pour partager une théorie bien différente sur les raisons du report : les consoles actuelles ne seraient tout simplement pas assez puissantes pour le titre.

Il explique ainsi en vidéo comment le manque de puissance de la Xbox One en particulier, pourrait avoir posé des problèmes à CD Projekt pour l'adaptation de son titre. Cette information aurait été partagée par des sources internes de CD Projekt qui s'atèle donc non pas à des correctifs, mais à chercher à optimiser son titre afin qu'il soit bel et bien jouable sur toutes les machines à sa sortie.

Rappelons que CD Projekt n'est pas du genre à faire de compromis et The Witcher 3 avait également rencontré quelques problèmes sur PS4 et Xbox One à sa sortie. C'est cette situation que CD Projekt veut ne pas reproduire avec CyberPunk 2077.

La question qui se pose désormais est de savoir si le titre subira un downgrade sur console, comme cela a pu être le cas avec nombre de jeux entre leur présentation sur les salons et la sortie effective. La génération actuelle de console est désormais arrivée au bout du chemin et il est grand temps que les PS5 et Xbox Series X arrivent pour redonner un peu plus de marge de manoeuvre aux développeurs.