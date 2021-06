CD Projekt piraté : des données volées toujours dans la nature

Peu après le lancement de son titre phare Cyberpunk 2077 en début d'année, l'éditeur polonais CD Projekt a été victime d'un piratage qui conduit à une fuite de données et au verrouillage de certains de ses serveurs.

Parmi celles-ci, le code source de Cyberpunk 2077 mais aussi de The Witcher 3 et de quelques autres titres, ayant que des informations internes ont été pillées et certaines mises aux enchères.

Plusieurs après cet incident, CD Projekt fait un point de la situation en indiquant qu'une partie de ces informations circule toujours sur Internet. Sans pouvoir définir exactement ce qui a été dérobé ni dans quelle mesure les données ont été altérées, l'éditeur souligne que cela peut concerner du matériel relatif à ses jeux et des informations concernant ses salariés.

Plusieurs investigations sont toujours en cours, dont celles d'Interpol et d'Europol, et des mesures correctrices ont été appliquées pour protéger les serveurs et leurs données.

Cela passe par une refonte de l'infrastructure IT, de nouveaux outils pour le télétravail, des comptes à haut privilège réduits, des protections sur plusieurs points du réseau de l'entreprise, un renforcement de l'équipe de sécurité et des collaboration avec des experts.

Le groupe de hackers a affirmé avoir vendu les codes source des jeux dérobés à un mystérieux acquéreur mais certains observateurs doutent de la réalité de la transaction, tandis que l'éditeur a affirmé ne pouvoir vouloir céder au chantage d'une rançon. Il indique également vouloir mener une action judiciaire contre qui chercherait à diffuser ces données.