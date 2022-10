Cyberpunk 2077 : un succès durable depuis la série Netflix

CD Projekt est finalement en train de réussir son pari et de transformer Cyberpunk 2077 comme une jolie réussite.

Le jeu boudé pendant presque un an suite à un lancement raté et une copie fournie bien loin de répondre aux attentes et aux promesses profite d'une véritable seconde vie, porté par la dernière mise à jour et la série Netflix Edgerunners.

Une série et un patch pour relancer la machine

La mise à jour 1.6 Edgerunners propose ainsi une foule de correctifs et d'ajouts qui rendent le jeu bien plus agréable et stable. En parallèle, le succès de la série Netflix a encouragé les joueurs qui avaient boudé le jeu à y revenir, et constater que le titre avait bel et bien changé et qu'il méritait donc une seconde chance.

1 million active players each day for four weeks in a row - Night City sure is thriving!



Your passion and continued support leave us speechless ?



Thank you, Chooms! pic.twitter.com/wJjqS5CMd5 — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 19, 2022

Le revirement était inespéré, et l'on pensait qu'il ne serait que temporaire... Mais il apparait finalement bien durable : 4 semaines plus tard, les joueurs reviennent par milliers parcourir les rues de Night City.

CD Projekt annonce ainsi que chaque jour depuis 4 semaines, ce sont plus d'un million de joueurs actifs qui sont recensés sur le jeu. De quoi encourager le studio polonais à réviser ses plans et à se réinvestir un peu plus dans la franchise.

Pour rappel, CD Projekt avait annoncé la sortie du premier DLC pour Cyberpunk 2077 en précisant qu'il s'agirait du seul, alors que des dizaines avaient été prévues au départ...