Dark HunTOR : gros coup de filet mondial sur le Dark Web

À la suite du démantèlement de DarkMarket, une opération DarkMarket des forces de l'ordre aboutit à un vaste coup de filet contre des vendeurs et acheteurs de produits illicites sur le Dark Web.

Dans le cadre d'une opération baptisée Dark HunTOR et menée par les forces de l'ordre de plusieurs pays*, 150 personnes ont été arrêtées aux États-Unis (65), Allemagne (47), Royaume-Uni (24), Italie (4), Pays-Bas (4), France (3), Suisse (2) et Bulgarie (1). Elles sont suspectées de commerce illégal sur le Dark Web.

Lors de cette opération sur dix mois et trois continents, plus de 26,7 millions d'euros en numéraire ont été saisis, 234 kg de drogues (dont 152 kg d'amphétamine, 27 kg d'opioïdes, 25 000 pilules d'ecstasy) et 45 armes à feu.

En amont, les autorités italiennes ont également fermé les places de marché illégales dénommées DeepSea et Berlusconi sur le Dark Web, avec l'arrestation d'administrateurs et la saisie de 3,6 millions d'euros en cryptomonnaies.

Après le démantèlement de DarkMarket

Europol souligne que des enquêtes sont toujours en cours pour identifier d'autres personnes derrière des comptes sur le Dark Web. L'opération Dark HunTOR fait suite au démantèlement en début d'année de DarkMarket qui avait été présenté comme la plus importante place de marché illégale au monde sur le Dark Web.

Les autorités allemandes avaient arrêté l'opérateur présumé de DarkMarket (un ressortissant australien), tandis qu'une vingtaine de serveurs en Moldavie et en Ukraine avaient été saisis. De quoi fournir des preuves aux enquêteurs.

La plateforme DarkMarket avait été mise au jour lors d'une enquête de grande ampleur sur le service d'hébergement web anonyme CyberBunker - fermé en 2019 - qui était basé dans un ancien bunker de l'OTAN dans le sud-ouest de l'Allemagne.

" L'objectif d'opérations telles que celle-ci est de mettre en garde les criminels opérant sur le Dark Web. Les forces de l'ordre disposent des moyens et des partenariats internationaux pour les démasquer et les tenir pour responsables de leurs activités illégales, même dans des zones du Dark Web ", déclare Jean-Philippe Lecouffe d'Europol.

* Allemagne, Australie, Bulgarie, États-Unis, France, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse sous l'égide d'Europol et Eurojust.