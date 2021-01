Dark Web : la grosse plateforme DarkMarket démantelée

Près d'un demi-million d'utilisateurs, plus de 2 400 vendeurs, 320 000 transactions en cryptomonnaies avec de plus de 4 650 bitcoins et 12 800 moneros, soit l'équivalent de 140 millions d'euros. Pour l'agence européenne de lutte contre la criminalité Europol, la plateforme DarkMarket était " la plus importante place de marché illégale au monde sur le Dark Web. "

À la suite d'une opération internationale coordonnée par Europol, cette plateforme cachée sur le réseau Tor (adresse en .onion) a été démantelée en début de semaine avec l'arrêt de serveurs. L'opération a impliqué les autorités et forces de l'ordre en Allemagne, Australie, Danemark, Moldavie, Ukraine, Royaume-Uni et USA.

Les vendeurs sur DarkMarket faisaient notamment commerce de drogues, fausse monnaie, données de cartes de paiement dérobées ou contrefaites, cartes SIM anonymes et malwares.

Un hébergement temporaire avec CyberBunker

Selon les autorités allemandes, un homme suspecté d'être l'opérateur de DarkMarket a été arrêté à proximité de la frontière entre l'Allemagne et le Danemark. Il s'agit d'un ressortissant australien âgé de 34 ans. Une vingtaine de serveurs en Moldavie et en Ukraine ont été saisis.



" Les données stockées donneront aux enquêteurs de nouvelles pistes pour approfondir leurs recherches sur les modérateurs, les vendeurs et les acheteurs ", écrit Europol.

La plateforme DarkMarket a été mise au jour dans le cadre d'une enquête de plus grande ampleur sur le service d'hébergement web anonyme CyberBunker qui était basé dans un ancien bunker de l'OTAN dans le sud-ouest de l'Allemagne. Fermé en 2019, CyberBunker avait connu une certaine notoriété dans un autre registre que le darknet, avec l'hébergement de serveurs pour The Pirate Bay et WikiLeaks.

" L'ampleur de l'opération menée à Europol démontre l'engagement mondial à lutter contre l'utilisation du Dark Web comme moyen de commettre des crimes ", déclare Europol. Un engagement qui a déjà donné d'autres résultats, avec par exemple l'opération DisrupTor ayant abouti en septembre dernier à un vaste coup de filet.