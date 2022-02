Dark Souls PC : la réouverture des serveurs PVP attendra le lancement d'Elden Ring

Il y a quelques semaines, une nouvelle faille d'ampleur était découverte au sein de la version PC de Dark Souls. Localisée dans le netcode du jeu, elle représentait un risque majeur pour les joueurs connectés aux serveurs du titre de From Software.

Des pirates pouvaient ainsi récupérer des données personnelles des joueurs, installer des logiciels malveillants à distance et prendre le contrôle des PC ciblés. From Software a ainsi décidé de désactiver purement et simplement les serveurs PvP en attendant de colmater la brèche.

Une décision radicale qui vise surtout à rassurer les joueurs à la veille du lancement d'Elden Ring, le nouveau titre du studio.

Depuis fin janvier, les joueurs de Dark Souls sur PC ne peuvent donc plus s'affronter en multijoueur... et cela devrait encore durer. From Software a communiqué sur Twitter pour indiquer que le problème n'était pas encore corrigé : si l'origine de la faille a été identifiée, le patch est toujours en cours de développement. From Software indique également que les serveurs ne seront pas relancés avant la fin du lancement d'Elden Ring : l'enquête menée sur Dark Souls a été également portée sur le Netcode d'Elden Ring pour éviter de reproduire la faille.

Rappelons au besoin qu'Elden Ring sortira sur PC et consoles le 25 février prochain, les joueurs de Dark Souls vont donc devoir se montrer patients.