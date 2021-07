Darksiders III : un portage Switch repéré

Malgré sa puissance brute limitée, la Switch a déjà accueilli quelques jeux AAA initialement prévus pour d'autres plateformes bien plus puissantes. On peut citer l'excellent The Witcher 3 qui profite d'un portage exceptionnel, mais aussi Doom Eternal...

Et bientôt, la console devrait accueillir Darksiders III à en croire le site russe Videoigr.net qui a affiché une fiche produit du jeu avant de la retirer très rapidement.

Pendant quelques heures, on pouvait ainsi constater que Darksiders 3 est bien prévu sur Switch, avec une sortie fixée au 30 septembre prochain. Il est également précisé que le titre sera automatiquement accompagné de ses deux DLC : Le Creuset et Les Gardiens du Vide.

De son côté, THQ Nordic n'a rien confirmé. Par ailleurs, il reste à définir s'il s'agit bel et bien d'un portage ou si le titre sera partiellement diffusé depuis le Cloud comme cela est prévu pour Les Gardiens de la Galaxie , Hitman, Resident Evil VII ou encore Control.