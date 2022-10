DART : la NASA a bien dévié la trajectoire de l'astéroïde Dimorphos

La NASA vient ainsi de confirmer, après plus de 15 jours d'observation, que l'astéroïde Dimorphos qui avait été percuté par une sonde dans le cadre de la mission DART a bien vu sa trajectoire changer.

La mission visait à tester notre capacité à dévier la trajectoire d'un astéroïde géocroiseur s'il venait à menacer notre planète. Pour ce faire, la NASA avait ainsi lancé le programme DART (Double Asteroid Redirection Test).

DART : une mission lancée en 2021

Une fusée Falcon 9 de SpaceX avait ainsi décollé en novembre 2021 depuis la Californie pour aller à la rencontre de l'astéroïde binaire Didymos. Localisé à plus de 11 millions de kilomètres de notre Terre, il se compose de deux corps et c'est Dimorphos qui a été choisi pour le test.

Il aura fallu 1 an à la sonde et aux équipements d'observation pour se rendre à proximité de l'astéroïde. Le 26 septembre 2022, l'impacteur de DART, une sonde de 570 Kg s'est propulsée à plus de 22 000 km/h sur l'astéroïde pour se crasher. L'idée n'était pas de détruire l'astéroïde, mais de dévier sa trajectoire d'au moins 1 degré.

Rappelons que Dimorphos est un astéroïde d'une envergure de 160m avec une masse estimée à plus de 4,8 millions de tonnes, il orbite autour de Didymos, le plus grand des corps du système binaire avec 780m de long.

Un crash qui peut sauver des vies

Le crash a été observé par plusieurs instruments et Dart a même filmé le crash en live avant de rompre le signal. Si le crash a été confirmé, la NASA avait annoncé qu'il faudrait patienter pour constater si ce dernier avait bien provoqué une altération de la trajectoire de l'astéroïde.

On pouvait déjà voir que l'impact avait laissé une queue de 10 000 km de débris derrière l'astéroïde, suite à des observations menées par le télescope SOAR (Southern Astrophysical Research Telescope).

Finalement plus de 15 jours plus tard, la NASA confirme que la mission est un succès. L'agence spatiale américaine a confirmé que l'orbite de Dimorphos a été réduite de plus de 32 minutes (on s'attendait à seulement 10 minutes sur une orbite initiale de 11h et 55 minutes).

Bill Nelson, chef de la NASA a décrit là "un moment décisif pour la défense planétaire, et un moment décisif pour l'humanité."

On sait désormais qu'il est possible de dévier la course d'un astéroïde via un impacteur de taille limitée si l'un d'entre eux venait à représenter un risque sérieux pour notre planète.