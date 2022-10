Minecraft Legends : la sortie se précise

On ne compte plus les mods et déclinaisons du jeu Minecraft : au fil des années, le titre s'est installé au rang de légende du jeu vidéo, initiant le concept de sandbox et de jeu ultra ouvert à sa communauté de joueurs et développeurs.

Malgré son succès, le jeu se renouvelle au fil de nouveaux épisodes, et le prochain en vue se nomme Minecraft Legends.

Le titre a été de nouveau abordé lors du Minecraft Live 2022 avec une sortie qui est donc programmée pour le printemps 2023 sur quasiment toutes les plateformes actuelles : PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X et S et Nintendo Switch.

Le jeu ayant été racheté avec les studios Mojang par Microsoft, Minecraft Legends sera également proposé dès le jour de sa sortie au sein de l'abonnement Xbox Game Pass.