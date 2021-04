Days Gone : s'il n'y a pas de suite, c'est que les joueurs ne souhaitent pas payer le prix fort

Tandis que Sony confirmait il y a quelques jours la date de sortie de Days Gone sur PC, la marque indiquait également qu'un second volet était improbable.

Sony indiquait ne pas souhaiter investir dans le jeu et préfère ainsi financer d'autres franchises à plus fort pouvoir d'attraction. Une situation qui passe ma pour John Garvin directeur créatif du jeu qui pointe du doigt une orientation assez vicieuse sur le marché du jeu vidéo.

Pour ce dernier, si Days Gone 2 ne voit pas le jour, c'est avant tout parce que les joueurs cherchent à économiser sur le prix des jeux. Selon lui, le titre n'a pas été suffisamment soutenu par les joueurs dès son lancement, pourtant, il faudrait que la communauté de joueurs accepte de payer les jeux au prix fort pour permettre aux studios de souffler et d'avancer dans les projets annexes.

L'intégration de certains jeux au PS Plus est également pointée du doigt comme une entrave à la rentabilité des titres... Si Sony a bien décidé de proposer gratuitement le titre, cela a certainement joué contre les ventes, et donc scellé l'avenir de la franchise également. John Garvin prend pour exemple God of War qui s'est bien vendu à son lancement et a connu plusieurs épisodes, mais Days Gone n'a pas eu autant de soutien de la part de Sony, et son arrivée prématurée dans le PS Plus n'aurait pas facilité les choses...

Reste que si Days Gone devenait un succès sur PC le 18 mai prochain, peut-être que Sony réviserait sa position.