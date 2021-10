Dbrand revient finalement avec 3 nouvelles coques pour PS5

En début de semaine, l'accessoiriste Dbrand annonçait mettre un terme à la commercialisation de ses coques à destination de la PlayStation 5. La marque vendait depuis le début d'année des coques visant à remplacer les panneaux blancs de la PlayStation en vue de la personnaliser et bien souvent de la rendre intégralement noire.

Mais suite à des menaces de la part de Sony de poursuivre la marque en justice pour contrefaçon, Dbrand cessait son activité...

Finalement, cela n'aura pas duré puisque la marque revient non pas avec une mais trois coques différentes pour PS5. Dbrand explique ainsi défendre le "droit du consommateur de personnaliser et de modifier son matériel avec des composants de rechange". La marque a donc lancé des Darkplates 2.0 différentes des premières, déclinées en trois versions couleurs : noir mat, gris et blanc. Elles se fixent toujours sur la PS5 mais adoptent un design différent de celles d'origine et ne présentent plus de logos gravés sur leur surface.

Un moyen d'esquiver l'attaque pour contrefaçon qui pourrait séduire les joueurs... Reste à accepter d'avoir des aérations assez imposantes et disgracieuses sur sa console.