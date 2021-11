La mémoire DDR5-7000 se prépare déjà chez les fabricants

Les premières plates-formes matérielles supportant la DDR5, tels que Alder Lake chez Intel avec la famille Intel Core de 12ème génération, arrivent sur le marché et vont permettre de déployer la nouvelle génération de mémoire.

La DDR5, dans sa version initiale, atteint 4800 MT/s avec une tension abaissée à 1,1V qu'il est possible de faire grimper à 1,25V pour les versions overclockées. Sa conception avec le régulateur de tension et un mécanisme de correction d'erreur embarqués dans la barette mémoire permet plus de flexibilité dans la capacité à faire évoluer la mémoire.

Le JEDEC a mis à jour la spécification pour faire émerger de la DDR5-6400 à plus long terme mais les fabricants de barettes mémoire préparent déjà des solutions encore plus performantes.

Jusqu'où augmenter le voltage ?

Plusieurs d'entre eux ont annoncé le développement de mémoire DDR5 atteignant 7000 MT/s même si cela impose de faire augmenter le voltage. plusieurs acteurs comme Gigabyte, Adata et TeamGroup préparent ainsi des modules 16 Go en DDR5-7000 avec latence CL40-40-40-80 et une tension de 1,5V.

G.Skill développe aussi un module Z5 Trident DDR5-7000 avec latence CL40-40-40-76, sans précision sur le voltage. Toute la question reste de savoir si ces modules, en sortant franchement de la spécification du JEDEC, supporteront un tel traitement longtemps avant de défaillir.

Toutefois, l'intérêt de la DDR5 est justement d'embarquer certains composants sur la barette et de permettre aux fabricants de choisir des PMIC robustes pouvant encaisser ces contraintes.

Tom's Hardware note qu'il y a aussi là sans doute une course aux performances et l'exploration d'un nouveau domaine pour voir jusqu'où pourraient grimper les vitesses de transfert de la DDR5.