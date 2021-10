Mémoire DDR5 : pour s'équiper, compter un prix 50% plus élevé que la DDR4

Avec l'arrivée des processeurs Intel Alder Lake, il sera possible d'utiliser de la RAM DDR5. Les prix s'annoncent salés pour les utilisateurs les plus pressés de s'équiper.

Les processeurs Intel Core de 12ème génération d'Intel auront plus d'un tour dans leur sac. La plate-forme Alder Lake inaugure à grande échelle une architecture hybride combinant coeurs puissants et coeurs économiques qui pourra également supporter la RAM DDR5 et l'interface PCIe Gen 5.

Il sera donc en principe possible à partir du 4 novembre d'exploiter cette combinaison et plusieurs fabricants de barrettes mémoire ont déjà dégainé une première offre DDR5.

Mais il faudra y mettre le prix. Si un saut générationnel de mémoire s'accompagne généralement dans les premiers temps d'une hausse de prix de 30 à 40%, elle sera plus importante avec la nouvelle mémoire.

DDR5-4800 chez PNY

Chez MSI, on estime que la hausse du prix de la DDR5 sera plutôt de l'ordre de 50 à 60% par rapport à la DDR4 tandis que l'égalité de tarif entre les deux types de mémoire n'arrivera que d'ici deux ans environ, selon un cycle habituel.

Les solutions de base seront de type DDR5-4800 mais les fabricants travaillent déjà à des mémoires plus performantes (DDR5-6400, DDR5-7200...). Toutefois, la hausse naturelle des prix au lancement pourrait s'accompagner d'une rareté des mémoires du fait de la pénurie actuelle de composants.

On risque donc de trouver bien plus de systèmes Alder Lake avec DDR4 dans un premier temps, quitte à faciliter une migration ensuite vers DDR5.