DDR5 : PNY dévoile sa barrette mémoire en 4800 MHz pour gamers

Les processeurs Alder Lake d'Intel (Intel Core 12ème génération) débarqueront sur le marché en fin d'année et apporteront une compatibilité avec la mémoire DDR5 qui sera amenée à remplacer la DDR4.

Ils seront les premiers processeurs grand public à proposer cette fonctionnalité et les fabricants de barrettes mémoire affûtent leurs offres en prévision de cet événement.

La DDR5 sera sans doute dans un premier temps rare et chère mais ses atouts en terme de bande passante et de plus faible voltage seront sans doute appréciés de celles et ceux qui veulent pousser leur machine dans ses retranchements.

PNY dévoile donc sa mémoire DDR5-4800 XLR8 spécifiquement tournée vers le gaming et qui pourra donc trouver place aux côtés des processeurs Alder Lake. La firme indique que sa barrette offrira un voltage de 1,1 V et comprendra un système de correction d'erreur ECC, de gestion d'energie PMIC et un VRM (Voltage Regulator Module) pour permettre des optimisations et de l'overclocking.

Le fabricant indique qu'il proposera des modules démarrant à 16 Go et respectant le standard du JEDEC de 4800 MHz (valeur standard de la DDR5 de première génération).

Si les premiers systèmes compatibles avec cette nouvelle mémoire arriveront dès fin 2021 et que l'année prochaine sera celle de la démocratisation, PNY relève qu'il faudra attendre 2023 pour voir la DDR5 commencer à supplanter l'actuelle DDR4.

Les modules DDR5-4800 XLR8 de PNY seront envoyés aux fabricants de cartes mères pour des tests durant ce troisième trimestre, avant une production de masse débutant le trimestre suivant.