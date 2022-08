Dead Island 2 : les zombies reviendront bien le 3 février

Les amateurs de zombies seront ravis d'apprendre que le jeu Dead Island 2 relancera la franchise à partir du 3 février 2023 sur PC, Google Stadia, PS4 / PS5 et Xbox One / X / S.

Deep Silver a confirmé à l'occasion de la Gamescom la date qui avait déjà filtré sur une page d'Amazon la semaine dernière avec le pitch. L'éditeur a présenté un trailer et une vidéo de gameplay du nouveau titre.

Il confirme la présence de six personnages jouables et personnalisables ayant chacun leurs caractéristiques et qui vont devoir évoluer dans un Los Angeles apocalyptique peuplé de diverses sortes de zombies

Ca va couper !

Le jeu reste de type FPS en solo ou avec un mode coop à trois joueurs et toujours un mélange d'exploration et d'affrontements à coups d'armes à renouveler régulièrement pour découvrir la vérité derrière l'infection qui s'est répandue.

Le développement a été ardu depuis le lancement du premier opus en 2014 et la direction a été confiée à plusieurs studios avant d'arriver entre les mains de Dambuster Studios.

Le côté gore sera assumé par des combats au corps à corps, du sang (pas très frais) et des membres éparpillés à gogo, le tout avec une montée progressive des compétences et caractéristiques particulières des personnages.