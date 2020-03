Death Stranding : une sortie sur PC confirmée le 2 juin 2020

C'est via un communiqué officiel que 505 Games vient d'annoncer la sortie sur PC de Death Stranding le 2 juin prochain.

Death Stranding sortira bel et bien sur PC, et cela se passera le 2 juin prochain sur Steam et l'Epic Games Store. Le portage de la version PS4 du titre de Kojima profitera de quelques améliorations au passage.

Le titre profitera ainsi d'un débridage du nombre d'images par seconde, d'une compatibilité avec les formats ultra larges, un mode photo spécifique, ainsi que des bonus liés à la franchise Half Life.

Des bonus de précommandes sont déjà évoqués sur l'une ou l'autre des deux plateformes alors qu'une édition physique limitée est également annoncée. 505 Games espère tirer 50 millions d'euros de chiffre d'affaires avec le titre sur PC cette année.